Алтайский омбудсмен оценил инициативы Путина по защите детства

Горно-Алтайск, 22 апреля. Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным меры по поддержке детей позволят внести вклад в благополучие каждого ребенка, заявила омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева.

Некоторые россиянки сталкиваются с трудностями в воспитании и содержании ребенка еще на этапе беременности, обратила внимание уполномоченный по правам ребенка. Ежемесячная выплата позволит беременным женщинам благополучно справляться с возникающими сложностями. Постановка ребенка в центр внимания государственной политики вызывает гордость за страну, заявила Казанцева.

«Именно это чувство осталось после послания президента РФ Федеральному собранию», — цитирует омбудсмена «Алтайская правда».

Семья и дети стали главной темой Путина в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля. Российский лидер поручил оказать материальную поддержку, в первую очередь, неполным семьям. Депутаты Госдумы РФ незамедлительно начнут работу по этому вопросу.