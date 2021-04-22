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Бекмамбетов предрек интерес иностранного зрителя к фильму «Девятаев» о Герое СССР

Общество
Бекмамбетов предрек интерес иностранного зрителя к фильму «Девятаев» о Герое СССР
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 22 апреля. Режиссер Тимур Бекмамбетов в беседе с ФАН предрек популярность своего нового фильма «Девятаев» во всем мире. Кинокартина, рассказывающая о судьбе летчика, Героя Советского Союза Михаила Девятаева стала фильмом-открытием 43-го Московского международного кинофестиваля. Режиссерами фильма стали Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов, главную роль исполнил Павел Прилучный.

Корреспонденту ФАН удалось пообщаться со знаменитым режиссером и продюсером в первый день ММКФ.

Тимур Бекмамбетов подчеркнул, что созданная им кинолента нацелена не только на российского, но и на зарубежного зрителя.

«Наш консультант Дэвид Кеннеди работал над фильмом «Перл Харбор» и многими другими американскими кинолентами, — сообщил режиссер. — Он смотрел фильм и сказал, что такого подробного и достоверного кино про авиацию он никогда не видел. Это его фантастически увлекло».

Кинематографист отметил, что для американских зрителей удивительным фактом является то, что офицеров, которые попали в плен без боя, считали изменниками Родины.

«Они понимают, почему это происходило, — заметил Бекмамбетов. — Они умные люди, но для них это является удивительным драматическим моментом в истории. Поэтому я думаю, что «Девятаев» будет интересен во всем мире, потому что он сделан по всем правилам большого американского кино».

В заключение кинорежиссер ответил на вопрос, как фильм повлияет на восприятие России в мире.

«Если фильм будет хорошим, то он будет имиджевым, — подчеркнул Тимур Бекмамбетов. — Людям же все равно, люди оценивают впечатления от фильма — плачут ли они, смеются ли они, влюбляются ли в героев. Если они влюбляются в героев, значит они влюбились в Россию».

Напомним, что в четверг состоялось торжественное открытие 43-го Московского международного кинофестиваля. Конкурсную программу откроет фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Новая картина Бекмамбетова — это военная драма о подвиге советского летчика, сбежавшего из фашистского концлагеря. Главную роль в фильме исполнил звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный.

Церемония открытия прошла в театре «Россия». В этом году в конкурсную программу кинофестиваля вошли 13 фильмов. Жюри возглавил филиппинский режиссер, лауреат Каннского кинофестиваля Брийянте Мендос.

Среди претендентов на главный приз — «Кровопийцы» Юлиана Радльмайера, «Кофейня в поле» Сяофаня Ши, «Голубое сердце» Мигеля Койула, «Божий человек» Елены Попович и другие картины. Россию на конкурсе представляет фильм «Последняя «Милая Болгария» Алексея Федорченко. В рамках смотра также пройдут специальные программы, посвященные женскому кино, секция сериалов и ретроспектива фильмов Ким Ки Дука.

Ранее Павел Прилучный назвал главное качество своего персонажа Михаила Девятаева.

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