Ученые нашли новый способ измерения скорости расширения Вселенной

Стэнфорд, 22 апреля. Астрономы открыли новую возможность узнать скорость расширения Вселенной. Вычисление происходит с помощью быстрых радиовсплесков, которые приходят из глубокого космоса.

Ученые Стэнфордского университета продолжают спорить о скорости расширения Вселенной уже почти 100 лет. Независимая методика измерения данного показателя может стать решающим аргументом. Астрономам удалось вычислить постоянную Хаббла (скорость расширения Вселенной), наблюдая вспышки в космосе и быстрые радиовсплески.

Оценивать результаты проведенных экспериментов пока преждевременно, но этот метод может стать отправной точкой для определения постоянной Хаббла.

«У этого метода измерения большие перспективы в будущем, особенно с учетом растущего числа обнаруживаемых нами быстрых радиовсплесков», — рассказывает астроном Стэндфордского университета Саймон Биррер.

Астрономы измеряют постоянную Хаббла двумя методами: с помощью космического света и сверхновых других звезд. Результаты этих подходов обычно различаются на несколько процентов.

Новый метод измерения скорости расширения Вселенной показал результат с отметкой 62,3 км/с на каждый мегапарсек, то есть приблизительно это займет около 3,3 млн световых лет.

Человек уже давным-давно пытается совершенствовать свои знания в сфере космической деятельности. Почему это нужно делать, рассказали ученые из РАКЦ.