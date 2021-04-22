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Ученые нашли новый способ измерения скорости расширения Вселенной

Наука
Ученые нашли новый способ измерения скорости расширения Вселенной
pixabay.com

Стэнфорд, 22 апреля. Астрономы открыли новую возможность узнать скорость расширения Вселенной. Вычисление происходит с помощью быстрых радиовсплесков, которые приходят из глубокого космоса.

Ученые Стэнфордского университета продолжают спорить о скорости расширения Вселенной уже почти 100 лет. Независимая методика измерения данного показателя может стать решающим аргументом. Астрономам удалось вычислить постоянную Хаббла (скорость расширения Вселенной), наблюдая вспышки в космосе и быстрые радиовсплески.

Оценивать результаты проведенных экспериментов пока преждевременно, но этот метод может стать отправной точкой для определения постоянной Хаббла.

«У этого метода измерения большие перспективы в будущем, особенно с учетом растущего числа обнаруживаемых нами быстрых радиовсплесков», — рассказывает астроном Стэндфордского университета Саймон Биррер.

Астрономы измеряют постоянную Хаббла двумя методами: с помощью космического света и сверхновых других звезд. Результаты этих подходов обычно различаются на несколько процентов.

Новый метод измерения скорости расширения Вселенной показал результат с отметкой 62,3 км/с на каждый мегапарсек, то есть приблизительно это займет около 3,3 млн световых лет.

Человек уже давным-давно пытается совершенствовать свои знания в сфере космической деятельности. Почему это нужно делать, рассказали ученые из РАКЦ.

наука космос технологии вселенная
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