Катафалк с гробом перевернулся на трассе в Алтайском крае

Барнаул, 22 апреля. Дорожно-транспортное происшествие с участием ритуального автомобиля произошло на участке автомобильной дороги между Павловском и Ребрихой.

Очевидцы происшествия опубликовали видеозапись с места аварии. На кадрах видно, что рядом с перевернувшейся «Газелью» лежит гроб. Пользователи Сети предположили, что гроб не вылетел из катафалка от столкновения, а был вынесен позже.

Авария произошла в утренние часы. По данным регионального отдела ГИБДД, 35-летний водитель катафалка во время обгона не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Жигули», двигавшимся в попутном направлении. «Газель» занесло на заснеженной трассе и выбросило за пределы проезжей части.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Три человека погибли при столкновении «Газели» и микроавтобуса в Карелии, сообщал ФАН.