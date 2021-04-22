В NI рассказали, почему «Армата» не сможет отправить «на пенсию» легендарный танк Т-72

Вашингтон, 22 апреля. Российский танк Т-14 «Армата» не сможет заменить легендарный Т-72 в ВС РФ в ближайшем будущем, уверены американские эксперты.

Танк Т-72 появился на вооружении армии Советского Союза еще тогда, когда президентом США был Ричард Никсон, а американские пилоты летали на F-4 Phantom II, пишет военный аналитик Майкл Пек в своем материале для The National Interest, эксклюзивный перевод которого представляет Федеральное агентство новостей. Он напомнил, что эта машина стала одной из самых массовых в послевоенный период, уступив лишь Т-54/Т-55 по этому показателю. По словам эксперта, Т-72 стоит на вооружении армий свыше 40 стран, среди которых и сама Россия. Пек обратил внимание на то, что это говорит о высокой надежности танка.

Советские инженеры создали Т-72 в качестве замены не слишком удачному Т-64, который был сложнее и менее надежным, уточнил автор статьи. Новый образец, как и его предшественник, получил автомат заряжания, что позволило исключить из экипажа одного человека, отметил он. Кроме того, на момент 70-х годов прошлого столетия, машина имела весьма мощную броню, обратил внимание Пек. После того как танк был модернизирован до модели Т-72Б, бронезащита образца стала еще лучше, а в распоряжении наводчика появился лазерный дальномер.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Т-72 в дальнейшем был еще не раз модернизирован, получив еще более мощное бронирование, новую силовую установку и комплекс электронно-оптической активной защиты «Штора-1», отметил автор материала. По его словам, в общей сложности по всему миру используется несколько тысяч единиц Т-72. Резюмируя, Пек добавил, что в ближайшем будущем даже Т-14 не сможет «отправить на пенсию» этот проверенный временем танк.

«Хотя Т-14 «Армата» — интересный и сложный танк следующего поколения, но маловероятно, что он будет достаточно массовым, чтобы в ближайшее время стать основным российским основным боевым танком. А это значит, что в обозримом будущем Т-72 по-прежнему будет основой бронетанковых войск России», — констатировал автор материала.

Ранее в США рассказали, почему танку Т-72 удалось затмить на международном рынке вооружений американские «Абрамсы».