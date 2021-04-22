Один из главарей наркокартеля «Синалоа» Эль Дуранго арестован в Мексике

Альтар, 22 апреля. Мексиканские власти арестовали Эль Дуранго, лидера преступной группировки «Хенте Нуэва», которая входит в состав картеля «Синалоа. Наркоторговец был задержан в муниципалитете Альтар, штат Сонора, который находится неподалеку от границы США, сообщает El Diario Del Narco в Twitter.

Capturan en Altar, Sonora a José Bibiano Cabrera Cabrera “El Durango” líder del Grupo Delta de la Gente Nueva del Cártel de Sinaloa, estaba en guerra con Caro Quintero



NOTA: https://t.co/gfDbmoX9V5 pic.twitter.com/PjI1IDs9Lq — El Diario Del Narco (@Diariodenarco) April 22, 2021

Настоящее имя арестованного — Хосе Бибиано Кабрера Кабрера, он также известен как «Эль Дуранго» или «Эль Тракас». Его считают главным головорезом группировки «Хенте Нуэва», которая ведет противостояние с другой криминальной группировкой — «Ла Барредора 24/7» — за доступ к границе с американским штатом Аризона. Сразу после задержания подозреваемый был перевезен в город Эрмосильо на вертолете Вооруженных сил Мексики.

Операция по поимке Эль Дуранго была запущена уже давно. Она затянулась после того, как вооруженные лица устроили засаду мексиканским военным в муниципалитете Каборка. В результате погиб один из представителей мексиканской армии. Эль Дуранго попался из-за своей любви к славе: на своей странице в Instagram Хосе Кабреро показывал оружие, золотые украшения, пачки денег и многое другое. Кроме того, наркоторговец часто проводил прямые трансляции для 20-тысячной аудитории.

В декабре 2020 года в социальных сетях распространились видеозаписи, в которых главарь «Хенте Нуэва» хвастался тем, что помогает деньгами детям, которые больны раком и другими тяжелыми недугами. В видео были сняты три матери, получившие деньги от лидера группировки. Многочисленные зацепки помогли выйти на Эль Дуранго.

Недавно также был арестован Эль Чапо, или Хоакин Гусман Лоера, который являлся лидером картеля Синалоа.