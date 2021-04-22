Вологодские еноты Клеопатра и Евгений Петрович стали родителями тройни

Вологда, 22 апреля. Знаменитые вологодские еноты Клеопатра и Евгений Петрович стали родителями очаровательной троицы щенков.

Работники ботанического сада, в котором живет новоиспеченная семья, уже придумали имена новым обитателям зверинца. Малышей решено было назвать Коржиком, Компотом и Карамелькой, сообщает телеканал «35ТВ».

В связи с тем, что малышам только недавно исполнился месяц, их еще не показывают публике. Новорожденные живут в специальном вольере с деревянной избушкой. Большую часть времени они проводят рядом с мамой.

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«Характер у мамы более сварливый. Она у нас настоящая принцесса — Клеопатра. Папа — более покладистый, но он — хулиган. Совершил три попытки побега», — рассказала администратор ботанического сада Оксана Филиппова.

Несколько месяцев назад мэр Геленджика Алексей Богодистов решил установить в горах фотоловушку. При помощи приспособлений градоначальник снял на камеру разнообразных представителей дикой природы Краснодарского края. Полученные снимки он опубликовал в интернете.