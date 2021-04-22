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Эфир: Итоги протестных акций обсудили в медиацентре «Патриот»

Общество
Эфир: Итоги протестных акций обсудили в медиацентре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

В четверг, 22 апреля, в 14:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели онлайн-эфир на тему «Итоги протестных акций».

Накануне в некоторых городах России прошли уличные акции сторонников блогера Алексея Навального, который находится в местах лишения свободы за нарушения условного режима. По данным МВД, в несанкционированных акциях в целом по стране приняли участие менее 15 тыс. человек.

Так, в Кызыле вышли два человека, в Череповце — 15, в Горно-Алтайске, как и в Комсомольске-на-Амуре, — трое. В Хабаровске — 200 и Владивостоке — 350. При этом на сайте организаторов манифестации было заявлено участие 460 тыс. человек по всей России.

В ГУ МВД по Москве сообщили, что в мероприятии в центре столицы принимало участие около 6 тыс. человек. При этом на сайте организаторов выйти на акцию пообещало более 115 тыс. человек. В Петербурге на несогласованную акцию вышли 4,5 тыс. человек.

Наблюдатели в один голос заявляют, что широко разрекламированная в западных СМИ акция провалилась, не набрав и 5% от заявленного числа участников.

Вместе с политологами и социологами мы провели анализ ситуации, выяснили причины такого провала, обсудили действия властей и реакцию общества. Участия в обсуждении приняли член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, адвокат Виолетта Волкова, член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков.

навальный незаконные акции
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