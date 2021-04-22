Мирослава Карпович заявила, что счастлива со своим любимым мужчиной

Москва, 22 апреля. Звезда комедийного сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович порассуждала об отношениях. Актриса заявила, что жизнь меняется, когда ты рядом с любимым человеком.

Карпович заявила, что в каждых отношениях нужно какое-то время на «притирку», а затем наступает идиллия. Сейчас актриса «счастлива на 100%» и ничего не хочет менять.

«Когда человек тебе дорог и ты его действительно любишь, то принимаешь от него абсолютно все. Поэтому люди со временем становятся похожи друг на друга», — поделилась Мирослава в интервью изданию «Теленеделя».

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Звезда кино надеется, что когда-нибудь станет мамой. Она считает, что для каждого малыша «есть свое время», поэтому трудно предугадать, когда это невероятное событие случится. Карпович добавила, что родители всегда воспитывали в ней любовь к младшим братьям, поэтому эти материнские чувства ждут своего часа, чтобы вырваться наружу.

Мирослава Карпович в интервью журналистам не упоминает о своем романе с экс-супругом Агаты Муцениеце Павлом Прилучным. Однако СМИ известно, что актерская пара живет вместе с прошлого лета. Мирослава уже неоднократно предпринимала попытки подружиться с детьми своего мужчины — Мией и Тимофеем. Однако это не понравилось бывшей жене Прилучного.