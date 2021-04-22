Общественница 25 лет помогает заключенным и сотрудникам УФСИН в решении проблем

Елена Зеленова — председатель общественного совета УФСИН по Москве. Она кандидат экономических наук и генеральный директор благотворительного фонда «Попечитель». В интервью ФАН общественница, которая 25 лет помогает людям, рассказала, с какими проблемами сталкиваются оказавшиеся в местах лишения свободы, а также, что нужно, чтобы качественно и быстро решать все их вопросы.

В 90-х Елена Зеленова возглавила благотворительных фонд, в 2007 году стала председателем столичного общественного совета при УФСИН. С тех пор она в тесном контакте с подследственными, их родственниками и представителями ФСИН. По сути, именно ее ежедневная работа помогает наладить диалог между всеми сторонами, чтобы как можно быстрее решить накопившиеся проблемы.

«Последние 14 лет я занимаюсь общественной деятельностью, занималась также благотворительной деятельностью. В общей сложности 25 лет работаю в этой сфере. Программы благотворительной деятельности со временем потеряли актуальность, их приходилось закрывать — сейчас это не так актуально. Мы занимались социальной реабилитацией осужденных, защитой сотрудников уголовно-исполнительной системы, МВД и так далее», — рассказывает Зеленова.

По словам общественницы, в процессе реабилитации бывших осужденных необходимо обращать внимание на большое количество проблем: это и вопросы трудоустройства, и медицинской реабилитации.

77.fsin.gov.ru / Федеральная служба исполнения наказаний

«Была история, когда мальчику собака откусила нос и я содействовала в организации лечения, ему делали пластическую операцию. Устраивала его в реабилитационный центр, потом поставили его в очередь на получение жилья. Правда, история закончилась печально — он в результате сбежал из реабилитационного центра», — говорит ФАН Елена Зеленова.

Помогать нужно не только бывшим осужденным. Внимание необходимо уделять и сотрудникам ФСИН, говорит собеседница издания. Был случай, когда работник заразился туберкулезом, после заболели его знакомые, родственники, в том числе и дети. Пришлось оказывать содействие в лечении.

«Я изнутри знаю, что такое система, благодаря многолетнему опыту. Главное — решать проблемы, обращать на них внимание и предупреждать. Считаю, что необходимо повысить социальный статус всей системы. Из года в год я вижу, как люди меняются, сотрудники становятся более образованными, более воспитанными. И работа организована уже совсем по-другому. Конечно, наша работа основана на безвозмездной основе, поэтому приходится искать тех, кто готов помочь и осужденным», — говорит корреспонденту ФАН Елена Зеленова.

В апреле общественница договорилась о сотрудничестве с Институтом прикладной математики им. Келдыша РАН. Благодаря этому удалось пополнить библиотеку местного учреждения. Заключенным передали больше четырех тысяч книг из фонда: это отечественная и зарубежная классика, труды современных писателей, научная и историческая литература.

77.fsin.gov.ru / Федеральная служба исполнения наказаний

Еще сложнее, говорит Зеленова, что приходится работать в период пандемии коронавируса. Однако и здесь находятся инструменты, с помощью которых удается не упускать важные вопросы и разбирать жалобы. Специально для этого придумали прямую телефонную линию с гражданами. Помимо представителей профильных подразделений УФСИН региона, на звонки и вопросы отвечает сама Елена Зеленова. Так удается оперативно решать не только вопросы, связанные с соблюдением прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, но и сотрудников уголовно-исполнительной системы.

«Не так давно поступила жалоба на то, что в одном из учреждений нарушаются права подследственной. Автор утверждал, что в камере холодно и нарушался температурный режим. В результате по этому поводу была проведена проверка. Правда, выяснилось, что описанные в жалобе факты не соответствуют действительности. И такое у нас бывает, когда не подтверждается информация. Люди не всегда пишут обращения по действительно важным проблемам», — говорит собеседница агентства.

Елена Зеленова рассказала, что еще в начале общественной деятельности ей было даже страшно. Женщина приходила в ужас, когда ей приходилось посещать тюрьмы, следственные изоляторы и заходить в камеры к заключенным. Сейчас для нее это нормальная текущая работа, которой она посвятила десятки лет.

В конце интервью председатель общественного совета УФСИН по Москве сказала, что на ближайшее время определила для себя ряд важных задач. Зеленова займется помощью несовершеннолетним преступникам, вопросами реабилитации осужденных. Также она хочет акцентировать внимание на усилении таких институтов гражданского общества, как общественные советы, и будет настаивать на том, чтобы ее коллеги и дальше бескорыстно помогали людям.