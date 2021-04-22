Кирилл Разлогов: Надеюсь, Московский кинофестиваль поможет фильму «Девятаев»

Известный советский и российский киновед и критик Кирилл Разлогов заявил ФАН, что отечественный фильм «Девятаев» вполне может быть востребованным на Западе.

Программный директор открывшегося в четверг 43-го Московского международного кинофестиваля в эксклюзивном интервью рассказал о том, какие работы представлены в его программе и оценил шансы на успех картины режиссеров Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова.

— Кирилл Эмильевич, как обычно для зрителей подготовлена весьма обширная программа?

— Да, в основном, у нас фильмы, в разной степени связанные с Россией. И они не сводятся только к внеконкурсной программе «Русский след». Они есть во всех разделах. Например, в основной программе есть фильм «Кровопийцы», который рассказывает об истории кинематографа и о марксистской связи с кровопийцами.

— В какой стране он снят?

— В Германии. Еще есть другие картины. К примеру, один фильм из внеконкурсной программы «Эйфория изоляции» сделан русским режиссером (Влад Козлов. — Прим. ФАН), но в США, на американском материале. Называется «Имморталист».

Есть фильмы, связанные с нашей страной, и в других программах, но, конечно, самое интересное — это работа об Олеге Видове («История Олега Видова». — Прим. ФАН). Его не случайно называют «русским Робертом Редфордом», он — человек очень драматической судьбы.

Так случилось, что незадолго до смерти Видов приходил к моим студентам во ВГИК, мы с ним общались. К нему было достаточно сложное отношение из-за анимационных фильмов и «Союзмультфильма», но то, что он был абсолютным героем-любовником нашего кино, который представлял русское начало в мировом кинематографе, это безусловно!

К сожалению, вдова Видова не смогла до нас доехать — в самый последний момент ее не посадили на самолет в Турции.

— Из-за коронавируса?

— Нет, не из-за него. Просто закрыли движение и сажали только российских граждан.

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— Расскажите нам, простым зрителям, как вообще происходит отбор конкурсантов?

— Из всего того, что к нам приходит, а это, как вы понимаете, самые разные работы, мы видим, какая тематика. Появилась, например, внеконкурсная программа «Третий возраст», и мы включили туда фильм «Прабабушка легкого поведения. Начало». Есть картины, связанные с локдауном, есть работы, которые выбирают мои коллеги [председатель отборочной комиссии] Андрей Плахов, [члены отборочной комиссии] Стас Тыркин, Петя Шепотинник, Женя Тирдатова. Но это речь о картинах, которые приходят к нам.

А вот фильм закрытия фестиваля — «Кафе моей памяти» — пришел к нам самотеком. Это финская картина, но по материалам французского кино, как бы память о шедевре «Шербурские зонтики». Мы ее показываем в честь девяностолетия (5 июня) со дня рождения режиссера и сценариста Жака Деми. К счастью, финские кинематографисты смогли к нам приехать, ну, а французов мы возьмем из тех, кто живет в Москве.

— Зрители охотно идут на фильмы, где главный герой — патриот, такая же личность, как, к примеру, Михаил Девятаев, который позиционирует Россию в положительном смысле. Скажите, это тенденция только ММКФ, всего кинематографа или определенных режиссеров?

— Ну знаете, это вы хотите лекцию на несколько часов (смеется). Я скажу так: лично для меня картина «Девятаев» — довольно яркий пример фильма, посвященного трудным местам памяти, рассказывающего о сложности судьбы летчика-истребителя, его отношения к соратникам, которые оказались на службе у немцев. Все это имело для Тимура Бекмамбетова, я думаю, не меньшее значение, чем все его спецэффекты и яркие кадры воздушных боев.

Но из той же оперы таких вот трудных мест памяти будет болгарская картина «Рая Данте» (во внеконкурсной программе «Кирилл Разлогов. Фильмы моей жизни». — Прим. ФАН). Из той же серии трудных мест памяти и знаменитая картина Орсона Уэллса «Печать зла», где есть добро, есть зло.

И вся эта проблематика в «Девятаеве» очень четко выявлена, для меня данная картина дорога именно этим. Для нашего фестиваля это не очередная героическая картина, это фильм о человеке сложной судьбы, перед которым стоят сложные, во многом неразрешимые моральные дилеммы.

— Как думаете, будет ли «Девятаев» востребован на Западе? Возникнет ли там интерес к нему?

— Полагаю, Тимур Бекмамбетов предполагает это. А что касается меня, то я надеюсь, что московский кинофестиваль поможет фильму в этом деле.

43-й Московский международный кинофестиваль продлится с 22 по 29 апреля. В основной программе — 14 фильм, включая один российский: «Последняя «Милая Болгария» режиссера Алексея Федорченко. Картина «Девятаев» выйдет в широкий прокат в нашей стране в предпоследний день апреля. Главную роль в нем сыграл Павел Прилучный.