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Коммунист Машковцев: 95% людей вообще не интересует вопрос захоронения Ленина

Общество
Коммунист Машковцев: 95% людей вообще не интересует вопрос захоронения Ленина
Политика сегодня  /  Владимир Ягудаев

Согласно данным общественных опросов за 2020 год, мнения россиян по поводу захоронения тела Владимира Ленина разделились: чуть более 40% считают, что Мавзолей нужно убрать с главной площади страны, остальные выступают за сохранение исторической и идеологической памяти, заявляя, что тело вождя мирового пролетариата надо оставить забальзамированным.

Возникнут ли массовые протесты, если решение относительно Мавзолея будет принято в пользу первых, рассказал член политбюро партии «Коммунисты России», губернатор Камчатской области с 2000 по 2007 год Михаил Машковцев в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Нужно ли хоронить вождя революции».

«Мнения по поводу захоронения разделились примерно 50/50. Я думаю, это только среди тех, кто вообще попал в опросы. На самом деле 95% людей эта тема вообще не интересует. Любое решение — хоронить Ленина или нет, выносить тело из Мавзолея или нет — ни к каким протестам не приведет», — заявил политик.

Михаил Машковцев обратил внимание на важный, по его мнению, аспект: в России основной религией признано христианство, а по православным канонам бальзамирование умершего не приветствуется. Спикер считает, что социализм — то же христианство: их схожие принципы до сих пор сохраняются и продвигаются, поэтому спорить с церковью, оставлять ли тело основателя социализма на Красной площади, бессмысленно, подчеркнул он.

«Неважно, как это называть — догматы церкви, службы; для меня это совершенно пустое, потому что большинство наших попов — такие же лицемеры, как и были в руководстве КПСС. Только там лицемерили на тему коммунизма, а эти лицемерят на тему бога, хотя и те, и другие думали о том, как бы побольше денег положить в свои карманы. А вот сущность религии — это действительно социалистическая сущность, ее я признаю и уважаю. Я даже писал статью на тему того, можно ли назвать Христа первым коммунистом, доказывал, что его учение — в чистом виде социалистическая экономика», — пояснил Машковцев.

Ранее Михаил Машковцев рассказывал, что будет с Мавзолеем, если тело Ленина вынесут и захоронят.

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