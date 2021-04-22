Лариса Рубальская поделилась секретом омоложения

Москва, 22 апреля. Известная советская и российская поэтесса, автор песен и переводчица Лариса Рубальская похвасталась поклонникам в Instagram подарком, который омолаживает ее кожу.

Рубальская заявила, что ей подарили «волшебный предмет» — японский массажер для лифтинга лица. По словам 75-летней поэтессы, «чудо-машинка» делает ее кожу гладкой и упругой.

«И умеет даже подтягивать овал лица, а косметическим средствам — лучше проникать в кожу. Для меня это все очень важно. Ведь хочется же выглядеть хоть чуть моложе, и чтоб все это заметили», — поделилась звезда в соцсетях.

Pr Scr instagram.com / @rubala45

Поклонники отреагировали на публикацию Рубальской, заявив, что возьмут на заметку ее секрет омоложения. Они осыпали комплиментами автора хитов «Виноват я, виноват» и «Напрасные слова».

«Лариса Алексеевна, вы умничка и большая молодец! Вы самая добрая и красивая! Здоровья вам и силы на долгие годы», — пожелала пользовательница. «Вы светитесь от внутренней красоты! Потрясающе талантливый и образованный человек. Живите долго и радуйте нас своими стихами!» — написал фолловер.

Ранее 71-летняя певица Надежда Бабкина заявила, что многие звезды российского шоу-бизнеса омолаживаются с помощью уколов красоты, а некоторые ложатся под нож пластического хирурга. Она добавила, что на Западе это нормальная практика, а в России молодящихся звезд критикуют.