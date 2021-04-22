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Русская песня «Выйду ночью в поле с конем...» довела иностранцев до слез

Общество
Русская песня «Выйду ночью в поле с конем...» довела иностранцев до слез
wikipedia.org  /  Совет министров Республики Крым / CC BY 4.0

Москва, 22 апреля. Известная русская песня «Конь», впервые исполненная группой «Любэ» в 1994 году, вызвала слезы у многих иностранцев, в этом они признались после прослушивания хита на YouTube.

На платформе появился ролик, где известную песню исполняют восемь российских девушек. Его посмотрели граждане других стран и поделились впечатлениями в комментариях. Один из интернет-пользователей отметил, что русская музыка великолепна в целом, а произведения русских классиков известны во всем мире.

«Народные мелодии действительно трогают душу. У них (у русских. — Прим. ФАН) великая культура», — написал под видео Jamie Stowe.

Пользователь под ником Mike Tyson заявил, что хотя и не понял текст, не смог сдержать эмоций. Пение девушек и мотив едва не вызвали слезы.

«Я ничего не понимаю, но от этого пения у меня слезы наворачиваются!», — признался он.

Житель американского штата Техас, зарегистрированный как Wdnew, назвал песню прекрасной. Он также выразил сожаление в связи с тем, что отношения России и США не складываются. Автор комментария хотел бы познакомиться со страной.

«Разбивает сердце! Песня прямо из глубины русской души, очень впечатлила. Будапешт, Венгрия», — поделилась впечатлениями девушка с ником Hbela.

«Красиво! Мне нравится эта песня. Я француз и горжусь вашей нацией. Я надеюсь, что в будущем отношения между нашими странами будут лучше», — написал Maxime Kaiser.

«Эта песня и ваше исполнение, мое дорогие девочки, почти заставили меня плакать! Удивительно, потрясающе, превосходно и возвышенно!» — оценил услышанное пользователь alpha7B5 из Словении.

pixabay.com  /  suju-foto / 2147 images
Многие иностранцы также хвалят русскую кухню. Как правило, их приятно впечатляет разнообразие начинок блюд. Однако некоторые национальные яства представители других стран находят невкусными. О своих антифаворитах в русском меню ранее рассказывал американец.

youtube любэ конь
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