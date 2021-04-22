Прогноз по цене российской нефти Urals улучшен

Москва, 22 апреля. Экспортная стоимость нефти Urals до 2024 года превысит 50 долларов за баррель. Об этом сообщается в обновленном макропрогнозе Минэкономразвития России.

В 2021 году ожидается пик цены марки Urals, предполагают в министерстве. Отечественная нефть составит в цене 60,3 доллара за баррель, после чего постепенно станет дешеветь.

Предполагается, что в 2022 году Urals будет стоить 56,2 доллара за баррель, в 2023 году — 54,8 доллара, а в 2024 году — 54,2 доллара.

В предыдущем прогнозе Минэкономразвития указывало, что нефть Urals до 2024 года будет стоить ниже 50 долларов за баррель. Прогноз министерства был улучшен в связи с восстановлением мировой экономики после пандемии коронавируса и сопутствующими факторами роста спроса на углеводороды, объяснил журналистам знакомый с ситуацией источник.

Министерство экономического развития РФ также представило скорректированный макропрогноз на 2021–2024 год. Согласно имеющимся данным, в министерстве обновили прогноз по росту ВВП на текущий год с 3,3% до 2,9% в связи с более высокой базой в 2020 году. Вместе с тем повысился прогноз на нефть из-за пролонгирования действия сделки ОПЕК+.