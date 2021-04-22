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Прогноз по цене российской нефти Urals улучшен

Экономика
Прогноз по цене российской нефти Urals улучшен
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 апреля. Экспортная стоимость нефти Urals до 2024 года превысит 50 долларов за баррель. Об этом сообщается в обновленном макропрогнозе Минэкономразвития России.

В 2021 году ожидается пик цены марки Urals, предполагают в министерстве. Отечественная нефть составит в цене 60,3 доллара за баррель, после чего постепенно станет дешеветь.

Предполагается, что в 2022 году Urals будет стоить 56,2 доллара за баррель, в 2023 году — 54,8 доллара, а в 2024 году — 54,2 доллара.

В предыдущем прогнозе Минэкономразвития указывало, что нефть Urals до 2024 года будет стоить ниже 50 долларов за баррель. Прогноз министерства был улучшен в связи с восстановлением мировой экономики после пандемии коронавируса и сопутствующими факторами роста спроса на углеводороды, объяснил журналистам знакомый с ситуацией источник.

Министерство экономического развития РФ также представило скорректированный макропрогноз на 2021–2024 год. Согласно имеющимся данным, в министерстве обновили прогноз по росту ВВП на текущий год с 3,3% до 2,9% в связи с более высокой базой в 2020 году. Вместе с тем повысился прогноз на нефть из-за пролонгирования действия сделки ОПЕК+.

нефть минэкономразвития urals
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