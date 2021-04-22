Лидер Rammstein Тилль Линдеманн на русском спел песню Долматовского «Любимый город»

Москва, 22 апреля. Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн записал на русском языке песню «Любимый город» для фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев».

Режиссер картины рассказал, что Линдеманн сам предложил исполнить эту композицию. Бекмамбетов объяснил, что такое желание артиста объясняется его ностальгией по ГДР.

«Он вырос в городе Росток, его отец много времени проводил в Советском Союзе, путешествовал, был писателем. Потому что сам Тилль был пионером», — поделился постановщик в интервью Kp.Ru.

Бекмамбетов добавил, что Линдеманну в детстве песню «Любимый город» пела мама. И когда он услышал о съемках «Девятаева», то захотел сделать свой вклад в проект.

Стихи для советского хита написал Евгений Долматовский, а музыку — Никита Богословский. Песня впервые появилась в фильме «Истребители», ее исполнил Марк Бернес. «Любимый город» был символом мирной жизни, а после начала Великой Отечественной войны стал гимном сопротивления немецко-фашистским захватчикам.

Главную роль в фильме о советском летчике Девятаеве сыграл Павел Прилучный. Ради этой картины актеру пришлось сбросить 12 килограммов, он буквально сидел «на рисе и воде».