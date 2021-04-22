СМИ: американские эсминцы испугались кораблей Черноморского флота РФ

Москва, 22 апреля. Внезапная отмена ранее запланированного захода сразу двух ракетных эсминцев ВМС США в черноморскую акваторию может быть связана с военно-политической активностью РФ.

Об этом рассказал капитан первого ранга в отставке Владимир Пасякин в статье для сетевого издания «Военно-промышленный курьер». Эксперт отмечает, что ранее эти военные корабли уже совершали миссии в Черном море, однако их последний визит был отменен буквально в последний момент, и до сих пор не состоялся.

Пасякин напоминает, что для «достойной встречи» американских эсминцев Donald Cook и Roosevelt из Севастополя заблаговременно вышел фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров», это произошло еще 13 апреля. «Макаров» оснащен крылатыми ракетами «Калибр» и управляется опытным экипажем, что способно испугать американских моряков.

Аналитик подчеркнул, что в середине апреля был полностью готов выйти в море и другой фрегат ЧФ РФ, «Адмирал Эссен». Он недавно закончил учения с боевыми стрельбами из бортового вооружения на полигоне Опук и также является носителем ракет «Калибр», рассказал Пасякин.

По словам капитана первого ранга в отставке, боевые возможности российских военных кораблей и твердое предупреждение МИД РФ с советом США «держаться подальше от российского Крыма» могли стать определяющими факторами при отмене визита американских эсминцев в Черное море.

Ранее сообщалось об успешном достижении всех целей, поставленных перед крупномасштабной проверкой боеготовности войск ЗВО и ЮВО в Крыму.