Москалькова отчиталась о результатах своей деятельности в 2020 году на заседании ГД

Москва, 22 апреля. Ежегодный доклад о проделанной за 2020 год работе представила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

Омбудсмен выступила с отчетом на пленарном заседании Госдумы России. По ее словам, за прошедший год совместно с членами нижней палаты парламента и органами государственной власти получилось оказать содействие в реализации прав 15 738 граждан. С учетом неопределенного круга лиц эта цифра составила 1,5 млн человек.

Уполномоченный по правам человека в РФ сообщила депутатам о количестве и тематике обращений в 2020 году. В ходе выступления Татьяна Москалькова также рассказала об основных направлениях своей деятельности и перспективах развития института уполномоченных по правам человека в сферах прав и свобод.

Москалькова ранее представила доклад, в котором предложила увеличить продолжительность периода нахождения в отпуске по уходу за ребенком. Предполагается, что это время могло бы засчитываться в страховой стаж при назначении пенсии родителям.