Антон Соловьев рассказал, какие модные тенденции в спорте важно продвигать

Среди населения очень популярны различные новые спортивные тенденции. Какие именно из них стоит продвигать и финансировать, рассказал член штаба ОНФ в Петербурге, зампредседателя Совета директоров ЦФКСиЗ Санкт-Петербурга Антон Соловьев во время эфира ФБА «Экономика сегодня» и Медиагруппы «Патриот».

На ровне с фитнесом, йогой и прочими модными спортивными течениями набирает популярность среди населения страны скандинавская ходьба. Этот вид физической активности не является спортом как таковым, однако эту сферу нельзя пускать на самотек.

«Это не виды спорта, но, конечно, их нужно развивать. Очень популярное сейчас направление — скандинавская ходьба. Очень много народа ей занимается. Конечно, нужны специалисты, которые понимают, что ногу за голову закидывать хорошо, но кому-то не надо этого делать», — отмечает спикер.

vk.com / Антон Соловьев

Вопрос развития спорта в России был и остается актуальным. Ведь перед страной поставлены серьезные цели в этой области. Текст указа президента РФ Владимира Путина гласит, что к 2030 году доля граждан, регулярно занимающихся спортом и физкультурой, должна составлять 70%. По словам Соловьева, страна с поставленной целью справляется: сегодня эта цифра составляет 50%, а к 2024 году, уверен член штаба ОНФ в Петербурге, она достигнет отметки в 55%.

Ранее Антон Соловьев отметил, что сегодня особой поддержки и финансирования требуют неолимпийские виды спорта. Он также определил приоритетные виды спорта, на которые следует в большей степени обратить внимание.