Стикеры со звуком запустили в социальной сети «Одноклассники»

Москва, 22 апреля. Российская социальная сеть «Одноклассники» внедрила новый формат визуального общения — стикеры со звуком.

Теперь пользователи могут обмениваться репликами в максимально удобном формате, выражая свои эмоции голосами известных персон. Например, собственные стикеры со звуком уже создали такие звезды, как Ольга Серябкина, Тимур Родригез, IOWA, Наталья Подольская, Бьянка и Денис Клявер.

К тому же юзерам доступен стикерпак с запоминающимися фрагментами из сериала социальной сети «Пять с плюсом!». Пользоваться новыми стикерами можно бесплатно. Они помечены специальным значком. На стикерах можно увидеть иконку с динамиком, при клике на которую доступны анимация и звук.

Россиянам ранее рассказали об отечественных аналогах платформы Zoom. Например, юзерам доступен ресурс «Яндекс.телемост». Он подходит как для видеовечеринок, так и для рабочих конференций. Еще россияне могут пользоваться «Сферумом».