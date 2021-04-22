Чехия не получила поддержку НАТО в вопросе коллективной высылки дипломатов из РФ

Брюссель, 22 апреля. Альянс солидарен с Чехией в связи с инцидентом 2014 года на складах боеприпасов в деревне Врбетица, однако о возможной коллективной высылке дипломатов России речь не заходила.

Страны — участницы Североатлантического альянса выражают глубокую обеспокоенность действиями РФ в Евроатлантическом регионе. Об этом стало известно по итогам экстренного заседания Совета НАТО, которое состоялось 22 апреля.

«Союзники выражают глубокую озабоченность в связи с дестабилизирующими действиями, которые Россия продолжает осуществлять в Евроатлантическом регионе, в том числе на территории Альянса», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль крайне негативно относится к ситуации с высылкой дипломатов РФ из Чехии.