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Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России

Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
pixabay.com

Москва, 22 апреля. Журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых богатых российских предпринимателей. В этом году рейтинг бизнесменов РФ пополнился 13 новичками.

Все они работают в секторе новых технологий, ретейле и финансах. Суммарное состояние впервые попавших в рейтинг предпринимателей оценивается в 29,6 млрд долларов, сообщает Forbes.

Самый богатый из них — бывший замминистра связи России и экс-директор Yota Денис Свердлов. Он расположился на 17 строчке списка с состоянием 10,6 млрд долларов.

Другой новичок, основатель SEMrush Олег Щеголев, занял 153 место с состоянием 800 млн долларов, а старожилы российского ретейла Сергей Ломакин и Артем Хачатурян — 48 и 49 позиции с оценкой 3,4 млрд долларов у каждого.

Среди новых участников рейтинга богатейших россиян также стали совладельцы компании Merlion Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и Олег Карчев, сооснователи JetBrains Сергей Дмитриев и Валентин Кипятков, владелец ИК «Регион» Сергей Судариков, создатель 1С Борис Нуралиев, акционер «Яндекса» Владимир Иванов и Валентина Шнайдер, чья семья владеет сетью магазинов «Светофор».

Также в рейтинг российских миллиардеров Forbes включил Павла Дурова. Бизнесмен занял в списке девятую строчку, сместив владельца «Нафта Москва» Сулеймана Керимова с семьей.

forbes рейтинг бизнесмены
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