Россия и Египет договорились о производстве вакцины «Спутник V» в Каире

Москва, 22 апреля. Российскую вакцину «Спутник V» начнут производить в Египте. По прогнозам специалистов, ежегодный выпуск составит около 40 миллионов доз.

Соответствующее соглашение подписали представители трех организаций: Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), египетская фармацевтическая компания Minapharm и ее дочерняя структура ProBioGen из Германии.

Специалисты в ближайшее время приступят к технологическому трансферу, а производство вакцины «Спутник V» начнется в середине лета 2021 года на биотехнологическом предприятии в Каире.

sputnikvaccine.com / Sputnik V

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что партнерство с Minapharm стало первым соглашением о выпуске российского препарата в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

«Число стран, зарегистрировавших «Спутник V», достигло 61. Она является высокоэффективной вакциной, которая пользуется доверием регуляторов по всему миру и вносит большой вклад в борьбу с коронавирусом», — сказал он.

С начала 2021 года несколько африканских стран закупили российское лекарство. Среди них оказались Алжир, Ливия и Гвинея.

Правительство Бразилии тоже рассматривает возможность покупки вакцины «Спутник V» и оценивает перспективы заключения контракта на производство препарата на территории государства.