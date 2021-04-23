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Постфеминный маскарад: психоаналитик Мелехин об угрозах женского фаллицизма

Общество
Постфеминный маскарад: психоаналитик Мелехин об угрозах женского фаллицизма
pixabay.com  / 

Современные женщины в гонке за достижениями избегают ключевых внутренних вопросов о женской сущности, заявил ФАН клинический психолог высшей категории, психоаналитик Алексей Мелехин. Постфеминистический маскарад приводит к тому, что женщина перенимает фаллические черты и психически ощущает себя мужчиной. Эксперт объяснил, чем чревато для женщины игнорирование феминной сущности.

Что скрывается за маской

Постфеминный маскарад: психоаналитик Мелехин об угрозах женского фаллицизма
pixabay.com  / 

Мелехин отметил, что сегодня женщины добиваются карьерных и финансовых высот, но это не всегда совпадает с их внутренними желаниями. В психоанализе попытку скрыть за достижениями истинные желания называют постфеминистическим маскарадом.

«Женщины добиваются потрясающих высот, но не кажется ли, что это — отвод от ключевых внутренних вопросов: каково мое женское счастье, как я могу реализоваться? Маскарад заключается в том, что женщина маскирует своими достижениями какие-то тревоги и ключевые узловые вопросы, которые ее волнуют», — объяснил психоаналитик.

Психоаналитик Жак Лакан заявлял о существовании мужского наслаждения — фаллического. У него всегда есть предел, есть понимание, чего хочет добиться мужчина и как заявить себя. Но существует и другое наслаждение — женское, отметил Мелехин. Женское наслаждение особенно тем, что его стремление не имеет границы — женщине всегда мало.

«Нехватка может привести к недугам, когда пора уже остановиться, встретиться с собой и ответить на ключевые вопросы, которые есть у каждой женщины. Но иногда от этих вопросов уходят: кто я, как я могу реализоваться как женщина, какой я буду мамой, какая я в отношениях в том числе с собой. Женщины задаются вопросом, почему они достигают высот, у них есть суммы на счету, но почему-то нет внутреннего спокойствия», — добавил специалист.

По словам психоаналитика, маскарад заключается в гонке за достижениями, сокрытии и избегании ключевых вопросов, которые есть у каждой женщины. Иногда женщина не может сформулировать эти вопросы, тогда они проявляются в сновидениях, симптомах, с которыми она обращается к специалистам. Мелехин подчеркнул, как бы женщина ни бежала от этих вопросов, все равно этот зуд сохраняется.

Чем чреват женский фаллицизм

Постфеминный маскарад: психоаналитик Мелехин об угрозах женского фаллицизма
pixabay.com  / 

Психолог отметил, что некоторые женщины идут дальше и задают фаллические вопросы, зачем нужны мужчины. Это связано с тем, что женщина пытается брать на себя слишком много обязанностей.

«Женщина настолько привыкла быть в режиме боевой машины — усваивать информацию, перестраховываться, что просто не может успокоиться, послушать себя, побыть с собой. Мы должны аккуратно сказать, что достижения женщины потрясающие, но у всего этого есть цена, например, гинекологические проблемы», — подчеркнул он.

Мелехин объяснил, что женщина заостряет фаллические черты и предает свое тело, ее психика путается: биологически она остается женщиной, но психически ощущает себя мужчиной. Эта маскарадность приводит не только к различным психическим недугам, но и к трудностям построения отношений с другими, заключил эксперт.

женщина психолог мелехин
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