Турция разработает свой истребитель после исключения из программы США по производству F-35

Турция заменит американские истребители F-35 собственным самолетом. Технический директор компании Baykar Makina Сельчук Байрактар сообщил о деталях проекта по созданию прототипа летательного аппарата.

«Недавно мы ускорили наш проект национального беспилотного боевого самолета. Наша цель — осуществить первый полет прототипа этой платформы в 2023 году», — заявил он.

Прототип разрабатывается на базе платформы AKINCI. Она используется в одной из самых успешных турецких военных разработок — ударном беспилотном летательном аппарате (БПЛА) Bayraktar.

США отказались сотрудничать

Объявленное директором компании Baykar Makina ускорение проекта связано с аннулированием участия Турции в программе создания истребителей-бомбардировщиков F-35. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на Пентагон.

«Соединенные Штаты официально уведомили Анкару об исключении из программы F-35. Представитель Министерства обороны США сообщил, что меморандум обновлен с учетом оставшихся партнеров. Никаких новых участников в него добавлено не было», — сообщило Anadolu.

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Анкара и Вашингтон подписали документ еще в январе 2007 года. Тогда помимо Турции в проект были включены Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды и Норвегия.

Турецкие власти планировали закупить 100 американских самолетов F-35. По условиям договоренностей более тысячи элементов для истребителей планировалось производить на территории Турции. В рамках реализации программы Турция получила шесть самолетов. Но между Анкарой и Вашингтоном начался конфликт из-за закупки российских систем С-400.

Впоследствии турки вернули США все шесть самолетов F-35 и сосредоточились на разработке собственного летательного аппарата. По словам технического директора Baykar Madina, использование американского истребителя несет угрозу для национальной безопасности.

«Система построена таким образом, что бортовой компьютер управляется из командного пункта, а у нас нет полного знания о программном обеспечении, которое поставляется из-за границы. Такая зависимость подвергает нас серьезным ограничениям с точки зрения независимого использования», — пояснил Сельчук Байрактар.

Технический директор Baykar Madina не стал разглашать детали собственного проекта, ограничившись только уточнением планов осуществить успешный запуск прототипа в 2023 году. Байрактар обратился к молодым инженерам и ученым, предложив им сосредоточить внимание на разработке беспилотных аппаратов, поскольку эти технологии сейчас представляют большой интерес для Анкары.