Шойгу: цели внезапной проверки боеготовности войск ЗВО и ЮВО полностью достигнуты

Севастополь, 22 апреля. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу решил закончить внеплановую проверку боеготовности частей и подразделений Южного и Западного военных округов.

Об этом Шойгу сообщил в ходе совещания, посвященного крупномасштабным учениям ВС РФ в Крыму.

«Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — цитирует ведомство слова Шойгу.

Глава Министерства обороны РФ отметил, что все задачи, поставленные перед началом внезапной проверки боеготовности войск ЮВО и ЗВО, успешно решены.

Ранее Шойгу заявил, что ВС РФ будут внимательно отслеживать действия войск НАТО в ходе начавшихся учений Defender Europe 2021.