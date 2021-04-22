Песков прокомментировал вопрос миграции некоторых ученых за рубеж

Москва, 22 апреля. Кремль не видит трагедии в миграции некоторых ученых за рубеж, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь идет о миграции, а не об оттоке, отметил Песков. Ученые — это свободные люди, которые работают над максимально интересными для них проектами. Часть специалистов уезжает, но потом возвращается. Иногда одни ученые мигрируют. Однако на смену им в Россию приезжают другие специалисты.

«В этом плане Россия — участница очень конкурентной среды», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Глава российского государства Владимир Путин ранее поблагодарил отечественных специалистов за вклад в борьбу с пандемией коронавируса. О работе ученых из РФ президент упомянул в послании Федеральному собранию, с которым он выступил 21 апреля в Центральном выставочном зале «Манеж».