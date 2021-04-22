«Моя жена рулит»: Марина Федункив научит женщин командовать мужьями на кухне

Москва, 22 апреля. Известная российская актриса кино и телевидения Марина Федункив стала ведущей нового кулинарного реалити «Моя жена рулит», сообщили ФАН в пресс-службе канала «Суббота!».

Это первое кулинарное шоу, где мужчины и женщины поменяются местами. Первые будут готовить сложные блюда по рецепту шеф-повара, а вторые — «рулить» процессом и своими супругами через наушники.

Тот представитель сильной половины человечества, который приготовит лучшее блюдо, получит денежный приз. На кухне будет явно жарко, ведь на кону не только победа, но и уважение жены.

«Этот проект отражает желание любой женщины рулить процессом, — заявила Федункив. — Ведь если не брать в расчет современных шеф-поваров, большинство из которых — мужчины, я бы не доверила мужчинам приготовление блюд».

Пресс-служба телеканала «Суббота!» /

По словам лица телеканала, для них звучит как иностранная речь «чисто женские» фразы, как «водяная баня», «соль на глаз» или «сахар по вкусу».

«Мужчины любят конкретику, — уверена Федункив. — А для женщин готовка — своего рода творчество. Я тоже буду готовить в шоу — как раз за время прошлогоднего карантина нашла новые рецепты, так что пора применить знания на практике».

Оценивать блюда участников передачи будут их любимые половины, а также шеф-повар Евгений Павлов. Он вместе с ведущей станет комментировать происходящее на кухне.

Пресс-служба телеканала «Суббота!» /

Премьера нового реалити-шоу «Моя жена рулит» состоится на телеканале «Суббота!» 26 апреля в 18:00 по московскому времени. Передача будет идти с понедельника по четверг.

Ранее другая известная телеведущая — Жанна Бадоева — получила от молодых журналистов премию за вклад в международный диалог культур.