Закономерности эволюции насекомых описали ученые из Кельнского университета

Кельн, 22 апреля. Роль определенных сигнальных белков, отвечающих за развитие иммунного ответа почти у всех живых организмов, проанализировали немецкие ученые.

Белки необходимы для формирования дорсально-вентральной оси у эмбрионов насекомых. По мнению специалистов, их значимость постоянно росла в процессе эволюции. Схожие закономерности процесса развития ученые из Института зоологии Кельнского университета обнаружили у средиземноморского полевого сверчка и у плодовой мухи Drosophila. Исследование продемонстрировало, что их процессы формирования осей были более сложными, чем утверждалось ранее.

Сигнальные белки играют отдельную роль в раннем развитии эмбрионов насекомых. Так называемый рецептор Toll отвечает не только за защиту от патогенов или врожденный иммунный ответ, но и формирование оси. Открытие дает биологам возможность исследовать механизмы параллельной эволюции, пишет Planet Today.

Первые комары могут появиться в Санкт-Петербурге уже в начале мая, считает директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Это связано с тем, что насекомые любят теплую и дождливую погоду.