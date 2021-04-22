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Закономерности эволюции насекомых описали ученые из Кельнского университета

Наука
Закономерности эволюции насекомых описали ученые из Кельнского университета
pixabay.com

Кельн, 22 апреля. Роль определенных сигнальных белков, отвечающих за развитие иммунного ответа почти у всех живых организмов, проанализировали немецкие ученые.

Белки необходимы для формирования дорсально-вентральной оси у эмбрионов насекомых. По мнению специалистов, их значимость постоянно росла в процессе эволюции. Схожие закономерности процесса развития ученые из Института зоологии Кельнского университета обнаружили у средиземноморского полевого сверчка и у плодовой мухи Drosophila. Исследование продемонстрировало, что их процессы формирования осей были более сложными, чем утверждалось ранее.

Сигнальные белки играют отдельную роль в раннем развитии эмбрионов насекомых. Так называемый рецептор Toll отвечает не только за защиту от патогенов или врожденный иммунный ответ, но и формирование оси. Открытие дает биологам возможность исследовать механизмы параллельной эволюции, пишет Planet Today.

Первые комары могут появиться в Санкт-Петербурге уже в начале мая, считает директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Это связано с тем, что насекомые любят теплую и дождливую погоду.

эволюция насекомые биологи
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