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Российские военные отслеживают действия НАТО в районе будущих учений Defender Europe 2021

  /   Обновлено: 22 апреля 2021 14:32
Армия
Российские военные отслеживают действия НАТО в районе будущих учений Defender Europe 2021
facebook.com  /  NATO

Севастополь, 22 апреля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выступил в Крыму и призвал военных сохранять бдительность в связи со скорыми учениями НАТО Defender Europe 2021 в Причерноморье.

По словам министра, российские военные отслеживают переброску солдат Североатлантического альянса в Польше, Словакии, Венгрии, Болгарии и Румынии, где действуют центры по обеспечению встречи войск НАТО. Об этом Шойгу сообщил на совещании, которое состоялось по итогам учений подразделений Южного военного округа и ВДВ на крымском полигоне Опук. Министр прибыл на полуостров для того, чтобы лично проверить уровень подготовки военных и заслушать доклад командующего ЮВО.

«Одна из основных коалиционных группировок войск Альянса развертывается в Причерноморье. В настоящее время в греческие порты прибывает вооружение, военная и специальная техника», — подчеркнул Шойгу.

На случай неблагоприятного развития обстановки на учениях НАТО министр призвал российские войска сохранять бдительность.

Ранее издание RT передало, что на крымском полигоне Опук прошли масштабные межвидовые учения войск, в которых приняли участие бойцы ВДВ, береговой охраны, Черноморского флота и корабли Каспийской флотилии.

нато шойгу Defender Europe
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