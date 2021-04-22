Перечислены факты о России, в которые иностранцы не верят до поездки в страну

Москва, 22 апреля. Иностранцы приняли участие в опросе, рассказав, каким фактам о России они продолжают верить до тех пор, пока не побывают в этой стране.

Рахул Шривастава признался, что никогда бы не поверил, что в Москве ночью довольно светло. Иностранец назвал российскую столицу одним из самых ярких городов в мире. Другой выходец из-за рубежа Шьямакши Гхош раньше не верил, что полицейские из РФ способны улыбаться.

«Но у нас был совсем другой опыт. Полицейские, которых мы видели, встретили нас с улыбкой. Мы спросили, можно ли их сфотографировать. И они согласились, а потом долго краснели от удовольствия», — рассказал мужчина в опросе для Quora.com.

Горячая вода из-под крана в России также поражает иностранцев. Об этом заявил Майк Дэн. Мужчина удивился, что в России не нужно ждать по 20-30 минут, когда нагреется вода. Еще выходцев из других стран удивляет красота российского метрополитена. Мерл Тенни сравнил подземку в РФ с художественными галереями.

Американец ранее поделился своими впечатлениями, побывав на армянской свадьбе в России. Мужчину удивило количество блюд на праздничном столе. Он обратил внимание, что армяне отличаются дружелюбием и радушием.