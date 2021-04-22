Сенатор Климов связал поздний отлет посла посла США с незаконными акциями

Москва, 22 апреля. Поздний отлет американского посла Джона Салливана в Вашингтон может быть связан с попыткой отследить несогласованную акцию 21 апреля.

Причину позднего отбытия Салливана из России предположил глава сенатской Комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Ранее стало известно, что Джон Салливан покинул резиденцию в Москве и, предположительно, отправился в аэропорт. Помощник президента России Юрий Ушаков порекомендовал американскому послу уехать в США для консультаций.