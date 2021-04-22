Силовики задержали подозреваемого в убийстве в психоневрологическом интернате в Ленобласти

Санкт-Петербург, 22 апреля. Правоохранительные органы раскрыли убийство, совершенное в Волховском районе. На территории психоневрологического интерната расправились с пациентом.

По данным источника, потерпевший распивал спиртные напитки вместе с приятелем. Мужчины повздорили, один из них ударил собеседника ножом прямо в холле медучреждения. С задержанным подозреваемым в убийстве работают следователи.

В Петербурге произошел конфликт между соседями по коммунальной квартире. Пожилой уголовник в ответ на претензии и угрозы потерпевшей дважды ударил ее ножом, сообщал ФАН.