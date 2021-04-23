Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 67

ФАН представляет 67-й выпуск рейтинга СМИ, активно раскручивающих антироссийскую повестку. В этом выпуске: России предрекают рост цен на конфеты и вафли, Алексей Навальный может в любой момент умереть, Швеция обвинила ГРУ в очернении шведских спортсменов. Подробнее об этих вбросах — в нашем материале.

Итоги недели

Издание «Эхо Москвы» (55 текстов антироссийской направленности) до сих пор удерживает первое место в рейтинге, однако «МБХ медиа» (55 текстов), связанное с беглым олигархом Михаилом Ходорковским, буквально дышит ему в спину. На третье место выбилось издание «Дождь» (49 текстов).

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Напомним, фейк — это мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Рост цен

Газета РБК сообщила, что из-за «катастрофического» подорожания сырья кондитеры вынуждены поднять цены на свою продукцию и уже предупредили об этом розничные сети. Однако ретейл готов согласиться на увеличение стоимости максимум на 7%.

Этот вброс потащили такие антироссийские СМИ, как «Новая газета» и «Коммерсантъ».

В свою очередь Минсельхоз РФ не видит оснований для существенного увеличения стоимости кондитерских изделий в стране.

«По оценке Минсельхоза России, основания для существенного повышения стоимости кондитерских изделий отсутствуют. Правительством РФ принят ряд мер по стабилизации цен на продовольствие, включая сырьевые составляющие для производства кондитерской продукции», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, в Минсельхозе отметили, что применение таможенно-тарифных мер регулирования экспорта масличных позволит снизить затраты производителей на продукты переработки подсолнечника. При этом стоимость муки за последний месяц стабилизировалась благодаря предоставлению субсидий мукомольным предприятиям и действию экспортных пошлин на зерно. Снижению стоимости сахара будет способствовать расширение посевных площадей под сахарную свеклу в текущем году и новые меры поддержки переработчиков.

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Здоровье Навального

Как утверждает «Альянс врачей» (признан в России иностранным агентом; организация работает не для улучшения благосостояния врачей, а для тиражирования фейков и социальной дестабилизации), у Алексея Навального есть риск тяжелых нарушений ритма сердца. Так называемые врачи обратили внимание на результаты анализа крови, которые якобы показали содержание калия в сыворотке крови в размере 7,1 ммоль/л. По словам «врачей», это «критические цифры».

В то же время сотрудники ФСИН сообщили, что состояние здоровья Алексея Навального оценивается как удовлетворительное. Врачи ежедневно проводят осмотр, с согласия пациента назначена витаминная терапия.

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Шведские спортсмены

Глава МИД Швеции Анн Линде сообщила, что посол России Виктор Татаринцев был вызван в МИД королевства в связи с якобы осуществленными РФ в период с декабря 2017 года по май 2018 года кибератаками на Федерацию спорта Швеции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает обвинения в кибератаках на Федерацию спорта Швеции как инсинуацию в стиле «хайли лайкли».

По ее словам, заявления Стокгольма о причастности Москвы к «хакерским атакам» в 2017–2018 гг. не подтверждены какими-либо фактами.

«Рассматриваем эту недружественную и далеко не первую подобную акцию Стокгольма как очередной образчик инсинуаций в адрес нашей страны в пресловутом стиле «хайли лайкли». Борьба Швеции с надуманными угрозами уже напоминает навязчивую фобию. Достаточно вспомнить время от времени возобновляемую охоту за неизвестными подводными лодками», — пояснила Мария Захарова.

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Мнения экспертов

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что новости и вбросы, касающиеся повышения цен, стали уже привычными. При современной финансовой системе инфляция — явление практически постоянное, поэтому рассматривать повышение цен безотносительно размера доходов населения не имеет никакого смысла.

«А сами фейки зачастую служат не только интересам недобросовестных производителей или продавцов, стремящихся нажиться при любом состоянии экономики. Вопрос цен неоднократно в истории был сигналом к различным выступлениям. Нынешние ценовые вбросы не могут иметь такого сильного раздражительного эффекта, однако вокруг роста стоимости товаров формируется опасный информационный фон. У него есть и объективные причины, однако субъективную их часть необходимо каждый раз освещать и предупреждать о ее опасности», — пояснил Сергей Простаков.

По его словам, еще одним поводом для выступлений может стать отбывание своего наказания Алексеем Навальным. Под предлогом, что он находится в опасном для здоровья состоянии и ему требуется немедленная помощь, находящиеся почти в полном составе за границей руководители штаба Навального призывают к несанкционированным акциям.

«Российская ФСИН испытывает разные проблемы, однако опыт украинских заключенных Савченко и Сенцова показывает, что даже в более суровых условиях заключения, чем Навальный, они ничуть не пострадали от объявленных ими голодовок. В любом случае нужно бороться с распространением фейков только правдивой информацией», — добавил Сергей Простаков.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, обвинения со стороны Швеции в очередной раз напоминают о крайней степени политизации спортивного вопроса на Западе и готовности обвинять Россию в чем угодно. Перед Олимпиадой в Токио, очевидно, требовался какой-то информационный повод для продолжения давления на Россию.

«И его на этот раз предоставила Швеция, в спортивной сфере выступив таким же тараном, как в дипломатической сейчас — Чехия. Обвинения в кибератаках становятся для России постоянными, формируя соответствующий негативный образ. В дальнейшем он может быть использован уже для крупных провокаций и ложных обвинений, которые могут повлечь за собой самые печальные последствия — вплоть до развязывания ядерной войны под предлогом ответа на «кибертерроризм», — заключил Сергей Простаков.

Публицист, политический обозреватель Юрий Голубь обратил внимание, что после субсидий производителям сахара и подсолнечного масла представители самых разных продовольственных и непродовольственных отраслей готовы выстроиться в очередь за бюджетными деньгами. Кроме того, на волне подобных заявлений вполне может взлететь спрос, а вместе с ним краткосрочный скачок совершат и цены, что будто подтвердит правоту тех, кто раздувает панику. Очевидно, есть проблема подорожавшего фрахта, высоких мировых цен на зерновые, плохого урожая сахарной свеклы в прошлом году и т. д. Но слишком велик соблазн использовать этот информационный фон в своих интересах. Между тем необходимые меры по сдерживанию влияния этих факторов уже приняты правительством. Какая-либо избыточность в регулировании рынка может быть очень опасна.

«Любая хорошая информационная кампания разыгрывается по законам драмы. Ей нужны завязка, развитие действия, кульминация и развязка. С некоторых пор Алексей Навальный пыжится превратить свою жизнь в трагический спектакль, в котором может быть только один исход сюжета — смерть героя. Вот только актер из него никудышный, играет он фальшиво. И маски давно сброшены — этого не замечают только его кураторы и фанаты. В январе в городах России на незаконных акциях в его поддержку вышли тысячи. Вчера — сотни. Можно заключить, что Навальный-политик, Навальный — «борец с коррупцией», Навальный — «будущий президент России» действительно находится «при смерти». А Навальному-человеку искренне хочется пожелать крепкого здоровья», — пояснил Юрий Голубь.

Комментируя обвинения Стокгольма, политолог заметил, что шведам можно только посочувствовать. Ведь, кажется, так старались организовать еще один антироссийский скандал, бросить в лицо Москве страшные обвинения, а все прошло как-то скомкано.