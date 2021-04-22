В NI назвали российское оружие, способное опустошить американские города

Вашингтон, 22 апреля. Мощи российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Буратино» хватит для опустошения американских городов, уверены аналитики из США.

Предназначением ТОС-1 является борьба с хорошо укрепленными огневыми позициями противника, отметил военный эксперт Себастьен Роблин в своей статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Он напомнил, что эта система применялась во множестве горячих точек, приобретя неоднозначную репутацию из-за ужасающего эффекта, производимого взрывами термобарических реактивных снарядов. По мнению аналитика, подобное вооружение является одним из самых разрушительных, если не учитывать ядерное оружие.

ТОС-1 является тяжелой огнеметной системой, однако комплекс не выстреливает струю огнесмеси, используя для атаки реактивные снаряды, объяснил Роблин. Он напомнил, что впервые напалм был применен войсками Соединенных Штатов во Вьетнаме, однако там он не показал высокой эффективности, так как зажигательная смесь рассеивалась по большим площадям. У «Буратино» же имеются термобарические снаряды, буквально взрывающие сам воздух посредством распыления огнесмеси и ее детонации, подчеркнул эксперт NI. По его словам, подобный зажигательный аэрозоль может проникать в здания, пещеры и траншеи, воспламеняясь после вторичного взрыва боеприпаса.

wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin

Взрыв термобарического снаряда наносит живой силе противника большой урон в виде серьезных ожогов, однако главным разрушительным фактором автор статьи назвал резкий перепад давления из-за моментального выгорания воздуха. Он отметил, что от подобного сокрушительного воздействия не способен защитить ни бронежилет, ни какое-либо укрытие.

«Жертвы вблизи эпицентра взрыва снаряда ТОС-1 будут раздавлены насмерть. На удалении от него избыточное давление может сломать кости, повредить глаза, вызвать внутреннее кровоизлияние и разрыв барабанных перепонок, кишечника и других внутренних органов. Он также выдавливает воздух из легких жертвы, возможно, вызывая их коллапс, приводящий к смерти от удушья», — констатировал Роблин.

Система может использовать также и обычные зажигательные боеприпасы кроме термобарических, уточнил эксперт. Он подчеркнул, что у западных стран попросту не имеется никаких аналогов российского ТОС-1.

Ранее командование ВС Саудовской Аравии опубликовало видеоролик, демонстрирующий работу ТОС-1А «Солнцепек» по позициям хуситов.