Валерий Меладзе устроил шоппинг для новорожденной дочери от Джанабаевой

Москва, 22 апреля. Ставший в шестой раз отцом Валерий Меладзе отправился за покупками для новорожденной дочери от экс-солистки группы «ВИА Гра» Альбины Джанабаевой.

Певец и композитор опубликовал в Instagram серию снимков из детского магазина. На одном из фото 55-летний Меладзе позировал с белым крохотным боди и темно-синим комбинезоном в руках.

«Теперь это мой любимый магазин!» — признался исполнитель.

Prt Scr instagram.com / @meladzevalerian

Публикация всего за полдня набрала почти 65 тысяч лайков. Поклонников растрогали фотографии выбирающего детскую одежду Меладзе. Они заметили, что устроивший шоппинг артист выглядит очень счастливым.

«Ничего милее сегодня я уже не увижу», — заметила пользовательница. «Валерий, поздравляю с рождением доченьки! Здоровья малышке и спокойного сна! Вы богатый папа! Столько всего интересного впереди», — пожелал фолловер. «Вот что значит настоящий отец. Не только деньги на памперсы давать, а самому выбирать одежку для малышки. Валерий, браво!» — восхитилась подписчица.

Певица Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе 12 апреля вновь стали родителями. Пара уже воспитывает сыновей Константина и Луку, а от первого брака у музыканта есть три дочери: Инга, Арина и Софья.