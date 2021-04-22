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Валерий Меладзе устроил шоппинг для новорожденной дочери от Джанабаевой

Шоу-бизнес
Валерий Меладзе устроил шоппинг для новорожденной дочери от Джанабаевой
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 22 апреля. Ставший в шестой раз отцом Валерий Меладзе отправился за покупками для новорожденной дочери от экс-солистки группы «ВИА Гра» Альбины Джанабаевой.

Певец и композитор опубликовал в Instagram серию снимков из детского магазина. На одном из фото 55-летний Меладзе позировал с белым крохотным боди и темно-синим комбинезоном в руках.

«Теперь это мой любимый магазин!» — признался исполнитель.

Prt Scr instagram.com  / @meladzevalerian

Публикация всего за полдня набрала почти 65 тысяч лайков. Поклонников растрогали фотографии выбирающего детскую одежду Меладзе. Они заметили, что устроивший шоппинг артист выглядит очень счастливым.

«Ничего милее сегодня я уже не увижу», — заметила пользовательница.

«Валерий, поздравляю с рождением доченьки! Здоровья малышке и спокойного сна! Вы богатый папа! Столько всего интересного впереди», — пожелал фолловер.

«Вот что значит настоящий отец. Не только деньги на памперсы давать, а самому выбирать одежку для малышки. Валерий, браво!» — восхитилась подписчица.

Певица Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе 12 апреля вновь стали родителями. Пара уже воспитывает сыновей Константина и Луку, а от первого брака у музыканта есть три дочери: Инга, Арина и Софья.

дочь валерий меладзе Альбина Джанабаева
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