Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 апреля 15:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:14
Экономика
Volkswagen представил общественности обновленный Polo
15:11
Политика
Россия явила миру флегматичную стратегию превосходства над «биполярными» США
15:07
Весь мир
Турция разработает свой истребитель после исключения из программы США по производству F-35
15:05
Шоу-бизнес
Лариса Рубальская поделилась секретом омоложения
15:05
Общество
Русская песня «Выйду ночью в поле с конем...» довела иностранцев до слез
15:00
Экономика
Прогноз по цене российской нефти Urals улучшен
14:59
Общество
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн на русском спел песню Долматовского «Любимый город»
14:59
Происшествия
Двухлетний ребенок облился кипятком в Петербурге
14:59
Армия
СМИ: американские эсминцы испугались кораблей Черноморского флота РФ
14:57
Общество
Москалькова отчиталась о результатах своей деятельности в 2020 году на заседании ГД
14:56
Общество
Стикеры со звуком запустили в социальной сети «Одноклассники»
14:56
Происшествия
Спасатели потушили полыхающий гараж в Василеостровском районе Петербурга
14:55
Весь мир
Россия и Египет договорились о производстве вакцины «Спутник V» в Каире
14:54
Общество
Украину предостерегли, что военная помощь от США окажется ненужным барахлом
14:42
Политика
Чехия не получила поддержку НАТО в вопросе коллективной высылки дипломатов из РФ
14:42
Общество
«Моя жена рулит»: Марина Федункив научит женщин командовать мужьями на кухне
14:40
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
14:37
Происшествия
Злоумышленник в Петербурге избил сестру ученого Артура Чилингарова
14:35
Происшествия
Суд лишил звания подполковника Черкалина и посадил его на семь лет
14:30
Армия
Шойгу: цели внезапной проверки боеготовности войск ЗВО и ЮВО полностью достигнуты
Все новости

Обгорелый труп пенсионера с отрезанным ухом обнаружили в Бурятии

Происшествия
Обгорелый труп пенсионера с отрезанным ухом обнаружили в Бурятии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Улан-Удэ, 22 апреля. Жуткий инцидент произошел в селе Шигаево. Прибывшие на место происшествия пожарные нашли в горящем доме тело 68-летнего мужчины с отрезанным ухом.

Сотрудники МЧС установили, что причиной пожара стал поджог. Труп мужчины передали сотрудникам правоохранительных органов, которые обнаружили на теле несчастного следы жестокого избиения. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщили в СУ СКР по Бурятии.

Полиция задержала троих местных жителей от 14 до 28 лет. Во время допроса они признались в совершении преступления. Выяснилось, что накануне убийства двое подозреваемых распивали алкоголь у знакомого. Последний рассказал нетрезвым гостям о конфликте со своим пожилым соседом.

Недолго думая, молодые люди в компании несовершеннолетнего сына знакомого отправились «вершить правосудие». Они ворвались в дом к пенсионеру и начали его избивать. Один из злоумышленников отрезал жертве ухо, после чего троица покинула истекающего кровью мужчину. На следующее утро подросток вернулся в дом соседа, разлил по полу бензин, поджег жилище и убежал. В этот момент избитый мужчина еще подавал признаки жизни.

Сейчас решается вопрос о предъявлении задержанным обвинения и избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Выяснение обстоятельств дела продолжается.

Ранее петербуржцы обнаружили труп избитого соседа в коммунальной квартире, сообщал ФАН.

убийство поджог полиция
Комментировать
Самое популярное
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 158643 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 75679 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Общество 59962 20 апреля 2021
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 54568 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 43427 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Все новости / Происшествия / Обгорелый труп пенсионера с отрезанным ухом обнаружили в Бурятии
Рейтинг@Mail.ru