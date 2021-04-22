Обгорелый труп пенсионера с отрезанным ухом обнаружили в Бурятии

Улан-Удэ, 22 апреля. Жуткий инцидент произошел в селе Шигаево. Прибывшие на место происшествия пожарные нашли в горящем доме тело 68-летнего мужчины с отрезанным ухом.

Сотрудники МЧС установили, что причиной пожара стал поджог. Труп мужчины передали сотрудникам правоохранительных органов, которые обнаружили на теле несчастного следы жестокого избиения. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщили в СУ СКР по Бурятии.

Полиция задержала троих местных жителей от 14 до 28 лет. Во время допроса они признались в совершении преступления. Выяснилось, что накануне убийства двое подозреваемых распивали алкоголь у знакомого. Последний рассказал нетрезвым гостям о конфликте со своим пожилым соседом.

Недолго думая, молодые люди в компании несовершеннолетнего сына знакомого отправились «вершить правосудие». Они ворвались в дом к пенсионеру и начали его избивать. Один из злоумышленников отрезал жертве ухо, после чего троица покинула истекающего кровью мужчину. На следующее утро подросток вернулся в дом соседа, разлил по полу бензин, поджег жилище и убежал. В этот момент избитый мужчина еще подавал признаки жизни.

Сейчас решается вопрос о предъявлении задержанным обвинения и избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Выяснение обстоятельств дела продолжается.

Ранее петербуржцы обнаружили труп избитого соседа в коммунальной квартире, сообщал ФАН.