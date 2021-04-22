Сосновский: За слитый протест Волкову придется отвечать перед западными кураторами

Организованные соратниками Алексея Навального акции в его поддержку завершились фактическим провалом. Оппозиционеры не смогли мобилизовать общественность, что привело к низкой численности незаконных митингов и невыполнению заказа зарубежных кураторов. Такое мнение в комментарии корреспонденту ФАН выразил политолог Александр Сосновский.



Леонид Волков и Иван Жданов пытались организовать вокруг этого мероприятия крупную информационную кампанию. Главным образом, аудитории предлагалось зарегистрироваться на специальном сайте, который мог бы позволить дать промежуточную оценку протестному потенциалу. В итоге, несмотря на сбор более 450 тысяч подписей потенциальных участников, на митинги, согласно данным МВД, удалось собрать от 15 до 20 тысяч человек по всей стране.



facebook.com / Леонид Волков

В экспертном сообществе ситуацию назвали «полным разложением ФБК» (признан иностранным агентом), поскольку руководство фонда обещало «беспрецедентную» по своим масштабом акцию. Так, Сосновский заметил, что митинги действительно завершились провалом, о чем в первую очередь свидетельствует низкая вовлеченность россиян.

«Акция провалилась, что бы там не говорили маргинальные различные СМИ. Эффекта какого-либо не было. Более того, стало понятно, что никому это неинтересно. И те, кто собирался выйти на акцию, в общем-то, показали, что им плевать на призывы Волкова и на различные лозунги в пользу Навального», — считает политолог.

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Что касается конкретно Волкова, то ему нужно было «отыграть» свою роль перед зарубежными кураторами. Именно этим был мотивирован вывод людей на протесты. Теперь же, когда команда Навального продемонстрировала низкие результаты на соответствующем поле, Волков столкнется с проблемами.

«Протесты он слил, показал, что все якобы состоялось. Но все, конечно, понимают, что это провальное мероприятие, потраченные деньги непонятно куда. Поэтому сейчас у Волкова начнутся разборки со своими кредиторами, которые спросят: «Где деньги, Зин?» Тут уже ему придется как-то отвечать», — подытожил Сосновский.

Ранее руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко объяснил, что немногочисленные митинги в российских городах продемонстрировали полное игнорирование его интересов сторонниками.