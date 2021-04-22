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Туроператоры сообщили об открытии популярного европейского курорта

Общество
Туроператоры сообщили об открытии популярного европейского курорта
pixabay.com

Лиссабон, 22 апреля. Популярный португальский курорт Мадейра открылся для путешественников со всего мира, сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Архипелаг готов принять в том числе россиян. Посетить курорт можно вне зависимости от вакцинации против коронавируса. Однако всем желающим отправиться на португальскую Мадейру придется заполнить анкету на madeirasafe.com за 12–48 часов до посадки. После этого турист получит уведомление с QR-кодом, который нужно будет показать в аэропорту.

Иностранные гости также обязаны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19. Анализ нужно провести не ранее чем за 72 часа до прилета. Россия официально не восстановила авиарейсы в Португалию, поэтому прибыть на Мадейру получится только через третьи страны, сообщили в АТОР.

Европа продолжает бороться с пандемией и сохраняет жесткие ограничительные меры. Так, въезд на территорию Австрии разрешен туристам из стран ЕС, которые входят в Шенгенскую зону. В Великобритании действует локдаун, а само государство попало в список стран, поездки в которые Евросоюз запрещает из-за коронавируса.

туризм мадейра курорт
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