Россияне считают роман «Лолита» Набокова самой переоцененной книгой

Москва, 22 апреля. Согласно опросу книжного сервиса MyBook, лидером по незаслуженной популярности среди отечественной литературы россияне считают роман Владимира Набокова «Лолита».

Книгу Набокова считают переоцененной 33% опрошенных российских читателей. На втором месте рейтинга оказался роман-эпопея Льва Толстого «Война и Мир». Его отметили 21,9% респондентов. На третьем значится «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына – 14%, сразу за ним — «Анна Каренина» Льва Толстого (11%) и мистический роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (10,4%).

Отдельно сервис MyBook сделал антирейтинг среди иностранной литературы. Лидером по незаслуженной популярности стал роман Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи», за который проголосовали 35% россиян. На втором месте оказалась книга Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» – 17,1%, на третьем — «Очерки по психологии сексуальности» Зигмунда Фрейда – 15,3%. Кроме того, российские читатели считают переоцененными повесть Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков» и пьесу «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира.

По мнению опрошенных, причины такого успеха заключаются в популярности произведений в соцсетях и грамотном продвижении в массы. Кроме того, россияне считают, что успех многих книг из списка обусловлен только весом имени автора в читательской среде.

Ежегодно 2 апреля, в день рождения выдающегося сказочника — датского писателя Ганса Кристиана Андерсена, во многих странах отмечается международный день детской книги. К празднику ФАН составил список книг отечественных и зарубежных писателей, которые научат доброте, храбрости, взаимопониманию и правильному поведению.