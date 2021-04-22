Житель Волгограда погиб после падения с 20-го этажа

Волгоград, 22 апреля. Следователи выясняют обстоятельства гибели 30-летнего мужчины, тело которого было найдено под окнами многоэтажного дома.

Трагический инцидент произошел накануне в Дзержинском районе областного центра.

Мужчина сорвался с 20-го этажа и упал вниз. Потерпевший ударился о металлический пандус. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 36-летнего мужчины, по вине которого погиб его сын, сообщал ранее ФАН. Годовалый ребенок упал с балкона второго этажа. Он скончался от полученных травм через три недели в больнице. Трагедия произошла в Петропавловске-Камчатском.