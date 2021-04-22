Депутат Щербаков объяснил предложение убрать тело Ленина с Красной площади

Санкт-Петербург, 22 апреля. Захоронить тело Владимира Ленина в Астрахани было бы исторически справедливо, поскольку в этом городе вырос сам вождь и его отец, считает депутат Тимофей Щербаков.

Представитель Думы Астраханской области, координатор регионального отделения ЛДПР высказался о вопросе захоронения тела Ленина в рамках онлайн-эфира Федерального агентства новостей (ФАН) и Медиагруппы «Патриот» на тему «Нужно ли хоронить вождя революции». Он отметил, что не возражает против мавзолея, но считает, что здание должно быть перенесено из Москвы.

«Я предложил захоронить тело в Астрахани, потому что здесь он жил, вырос его отец, было бы исторически это справедливо. Можем просто мавзолей перенести в Астрахань. Мы считаем неправильным, что могила находится на Красной площади», — сказал парламентарий.

Он добавил, что видит транспортировку тела Ленина в Астрахань логичной и целесообразной. Говоря об отношении к идеям вождя пролетариата, депутат назвал их утопичными, но подчеркнул, что стремиться к ним все же стоит.

Мавзолей Ленина в Москве на протяжении многих лет вызывает дискуссии. Онлайн-эфир проводится с целью выяснить, есть ли у сторонников и противников захоронения внятные аргументы.