Госдума России отменила день тишины при многодневном голосовании

Москва, 22 апреля. Госдума РФ приняла поправки, предусматривающие отмену дня тишины в день перед выборами при многодневном голосовании.

Согласно изменениям, предвыборная агитация должна быть завершена в ноль часов по местному времени в первый день голосования. В день голосования агитация запрещена.

Также на пленарном заседании в четверг Госдума приняла законопроект, который позволяет в течение пяти дней обжаловать решения избирательных комиссий в суде, если они были вынесены и приняты как ответ на жалобу на действия нижестоящих избиркомов.

Законопроект был внесен в Думу кабинетом министров. Теперь обжаловать решение ЦИК об отказе в регистрации кандидата можно и в вышестоящем избиркоме. Срок оспаривания считается со дня вынесения первоначального решения.