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Голливудский актер Джон Траволта рассказал о сказочном танце с принцессой Дианой

Шоу-бизнес
Голливудский актер Джон Траволта рассказал о сказочном танце с принцессой Дианой
Global Look Press  /  CNP / AdMedia

Вашингтон, 22 апреля. Известный американский актер Джон Траволта вспомнил особенный вечер, когда ему довелось танцевать с британской принцессой Дианой.

Невероятное для Траволты событие произошло в 1985 году, когда президент Рональд Рейган устроил званый ужин в Белом доме. На вечеринке были сливки американского общества и представители британской аристократии.

Герой фильмов «Криминальное чтиво» и «Лак для волос» рассказал, что его попросили занять Диану танцем. И артист отнесся к этому заданию как к великой чести.

«Нужно должным образом поприветствовать Диану, я проявил уверенность и попросил ее станцевать», — поделился 67-летний Траволта в интервью Esquire Mexico.

Global Look Press  / CNP / AdMedia

Все происходящее было похоже на сон: Белый дом, полночь, очаровательная улыбка Дианы. Траволта заметил, что в этот вечер Диана была красивой, но грустной, а их танец ее немного взбодрил. Актер признался, что запомнил этот сказочный момент на всю жизнь.

Ранее голливудская актриса израильского происхождения Галь Гадот рассказала, что перед съемками в фильме «Чудо-женщина» пересматривала документальные фильмы о Диане. По ее словам, британская принцесса была образцом сострадания и милосердия к людям.

белый дом принцесса диана Джон Траволта
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Все новости / Шоу-бизнес / Голливудский актер Джон Траволта рассказал о сказочном танце с принцессой Дианой
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