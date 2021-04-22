Россиянина задержали в Севастополе за шпионаж в пользу Украины. События дня

Названа дата проведения саммита НАТО в 2021 году
Главы государств и правительств стран НАТО проведут очередной саммит Альянса 14 июня в Брюсселе. Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга. По его словам, главной темой будущего саммита станет обсуждение стратегии НАТО до 2030 года, которая должна заложить принципы развития и модернизации Альянса на ближайшее десятилетие. Столтенберг подчеркнул, что обсуждение новой концепции особенно актуально в свете «усиления России и Китая», а также на фоне возникновения новых вызовов в области глобальной безопасности.
Россия и другие страны предложили Бали помощь в поиске пропавшей подлодки ВМС Индонезии
wikipedia.org / Iago Casabiell González / CC BY-SA 4.0
Россия, Германия, США, Франция, Индия и Турция предложили Джакарте свою помощь в поиске пропавшей субмарины Военно-морских сил Индонезии. По словам представителя Минобороны Индонезии Ахмада Риада, Сингапур уже направил спасательное судно, которое примет участие в операции по поиску пропавшей подлодки. Напомним, 21 апреля Вооруженные силы Индонезии потеряли связь с подводной лодкой, которая проводила учения с торпедами. На борту субмарины находятся 53 члена экипажа. Предположительно, в настоящий момент субмарина находится в водах Северного Бали, где были найдены следы разлива нефти. Масляное пятно обнаружили военные во время поиска субмарины с воздуха.
В Севастополе задержали россиянина за шпионаж в пользу Украины
Федеральное агентство новостей (ФАН) /
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина по обвинению в сотрудничестве с украинской военной разведкой. Об этом сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
«В Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности», — говорится в заявлении.
Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена»). Личность задержанного пока не раскрывается.
Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Путиным
president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь
Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Согласно полученным данным, встреча глав государств состоится после 17:00 по московскому времени в Кремле. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл тему грядущих переговоров лидеров стран. По его словам, Путин и Лукашенко обсудят совместную работу в рамках Союзного государства.