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Россиянина задержали в Севастополе за шпионаж в пользу Украины. События дня

  /   Обновлено: 22 апреля 2021 15:52
Общество
Россиянина задержали в Севастополе за шпионаж в пользу Украины. События дня
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Названа дата проведения саммита НАТО в 2021 году

Главы государств и правительств стран НАТО проведут очередной саммит Альянса 14 июня в Брюсселе. Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга. По его словам, главной темой будущего саммита станет обсуждение стратегии НАТО до 2030 года, которая должна заложить принципы развития и модернизации Альянса на ближайшее десятилетие. Столтенберг подчеркнул, что обсуждение новой концепции особенно актуально в свете «усиления России и Китая», а также на фоне возникновения новых вызовов в области глобальной безопасности.

Россия и другие страны предложили Бали помощь в поиске пропавшей подлодки ВМС Индонезии

Россиянина задержали в Севастополе за шпионаж в пользу Украины. События дня
wikipedia.org  / Iago Casabiell González / CC BY-SA 4.0

Россия, Германия, США, Франция, Индия и Турция предложили Джакарте свою помощь в поиске пропавшей субмарины Военно-морских сил Индонезии. По словам представителя Минобороны Индонезии Ахмада Риада, Сингапур уже направил спасательное судно, которое примет участие в операции по поиску пропавшей подлодки. Напомним, 21 апреля Вооруженные силы Индонезии потеряли связь с подводной лодкой, которая проводила учения с торпедами. На борту субмарины находятся 53 члена экипажа. Предположительно, в настоящий момент субмарина находится в водах Северного Бали, где были найдены следы разлива нефти. Масляное пятно обнаружили военные во время поиска субмарины с воздуха.

В Севастополе задержали россиянина за шпионаж в пользу Украины

Россиянина задержали в Севастополе за шпионаж в пользу Украины. События дня
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина по обвинению в сотрудничестве с украинской военной разведкой. Об этом сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
«В Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности», — говорится в заявлении.
Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена»). Личность задержанного пока не раскрывается.

Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Путиным

Россиянина задержали в Севастополе за шпионаж в пользу Украины. События дня
president.gov.by  / Пресс-служба президента республики Беларусь

Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Согласно полученным данным, встреча глав государств состоится после 17:00 по московскому времени в Кремле. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл тему грядущих переговоров лидеров стран. По его словам, Путин и Лукашенко обсудят совместную работу в рамках Союзного государства.

 

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Все новости / Общество / Россиянина задержали в Севастополе за шпионаж в пользу Украины. События дня
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