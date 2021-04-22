Россиянина задержали в Севастополе за шпионаж в пользу Украины. События дня

Главы государств и правительств стран НАТО проведут очередной саммит Альянса 14 июня в Брюсселе. Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга. По его словам, главной темой будущего саммита станет обсуждение стратегии НАТО до 2030 года, которая должна заложить принципы развития и модернизации Альянса на ближайшее десятилетие. Столтенберг подчеркнул, что обсуждение новой концепции особенно актуально в свете «усиления России и Китая», а также на фоне возникновения новых вызовов в области глобальной безопасности.

Россия, Германия, США, Франция, Индия и Турция предложили Джакарте свою помощь в поиске пропавшей субмарины Военно-морских сил Индонезии. По словам представителя Минобороны Индонезии Ахмада Риада, Сингапур уже направил спасательное судно, которое примет участие в операции по поиску пропавшей подлодки. Напомним, 21 апреля Вооруженные силы Индонезии потеряли связь с подводной лодкой, которая проводила учения с торпедами. На борту субмарины находятся 53 члена экипажа. Предположительно, в настоящий момент субмарина находится в водах Северного Бали, где были найдены следы разлива нефти. Масляное пятно обнаружили военные во время поиска субмарины с воздуха.

В Севастополе задержали россиянина за шпионаж в пользу Украины

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина по обвинению в сотрудничестве с украинской военной разведкой. Об этом сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

«В Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена»). Личность задержанного пока не раскрывается.