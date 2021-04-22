Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 апреля 15:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:11
Политика
Россия явила миру флегматичную стратегию превосходства над «биполярными» США
15:07
Весь мир
Турция разработает свой истребитель после исключения из программы США по производству F-35
15:05
Шоу-бизнес
Лариса Рубальская поделилась секретом омоложения
15:05
Общество
Русская песня «Выйду ночью в поле с конем...» довела иностранцев до слез
15:00
Экономика
Прогноз по цене российской нефти Urals улучшен
14:59
Общество
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн на русском спел песню Долматовского «Любимый город»
14:59
Происшествия
Двухлетний ребенок облился кипятком в Петербурге
14:59
Армия
СМИ: американские эсминцы испугались кораблей Черноморского флота РФ
14:57
Общество
Москалькова отчиталась о результатах своей деятельности в 2020 году на заседании ГД
14:56
Общество
Стикеры со звуком запустили в социальной сети «Одноклассники»
14:56
Происшествия
Спасатели потушили полыхающий гараж в Василеостровском районе Петербурга
14:55
Весь мир
Россия и Египет договорились о производстве вакцины «Спутник V» в Каире
14:54
Общество
Украину предостерегли, что военная помощь от США окажется ненужным барахлом
14:42
Политика
Чехия не получила поддержку НАТО в вопросе коллективной высылки дипломатов из РФ
14:42
Общество
«Моя жена рулит»: Марина Федункив научит женщин командовать мужьями на кухне
14:40
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
14:37
Происшествия
Злоумышленник в Петербурге избил сестру ученого Артура Чилингарова
14:35
Происшествия
Суд лишил звания подполковника Черкалина и посадил его на семь лет
14:30
Армия
Шойгу: цели внезапной проверки боеготовности войск ЗВО и ЮВО полностью достигнуты
14:30
Наука
Песков прокомментировал вопрос миграции некоторых ученых за рубеж
Все новости

Яна Чурикова высказалась о конфликте Долиной и Вали Карнавал в шоу «Музыкалити»

Шоу-бизнес
Яна Чурикова высказалась о конфликте Долиной и Вали Карнавал в шоу «Музыкалити»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 22 апреля. Телеведущая Яна Чурикова считает, что конфликт джазовой певицы Ларисы Долиной и блогера Вали Карнавал, который разгорелся в шоу «Музыкалити», рассудить сможет только время.

Новый выпуск YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити» после стодневного перерыва прошел со скандалом. Гостями программы стали легендарная Лариса Долина и популярная TIkTok-блогер Валя Карнавал. Джазовую исполнительницу раздражало практически все. Любое высказывание юной оппонентки она воспринимала в штыки.

Сама Карнавал попыталась убедить артистку, что непонимание между звездами разного поколения — нормальное явление. Однако Долину такой ответ не устроил. По ее мнению, вся проблема — в полном отсутствии образования у блогера.

Prt Scr youtube.com  /  Gazgolder

Яна Чурикова призналась, что не может занять ни одну из сторон конфликта. Она отметила, что на сцене у артиста никто не спрашивает «корочку» о соответствующем образовании, однако никто не отменял самосовершенствования.

«У артиста никто не спрашивает корочку, когда он оказывается на сцене. Дальше начинается самое интересное. Потому что если артист работает над вокалом, над танцами, то в этом случае мы говорим о профессионализме. Образование – это ладно. Ты появись, но задержись на сцене», — объяснила свою позицию Чурикова в интервью порталу Teleprogramma.pro.

По словам телеведущей, рассудить Долину и Карнавал сможет только время. Необходимо подождать лишь год чтобы понять, кто из нынешних кумиров молодежи останется на сцене и не потеряет своей популярности.

Блогер Николай Соболев встал на сторону коллеги Вали Карнавал. Он считает, что учиться у народных артистов не стоит, поскольку, их вкусы давно устарели. Кроме того, Соболев пристыдил Долину за то, что у нее нет педагогического образования, при этом она возглавляет кафедру в одном из столичных вузов.

скандал карнавал чурикова долина певица музыкалити
Комментировать
Самое популярное
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 158643 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 75679 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Общество 59962 20 апреля 2021
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 54568 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 43427 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Все новости / Шоу-бизнес / Яна Чурикова высказалась о конфликте Долиной и Вали Карнавал в шоу «Музыкалити»
Рейтинг@Mail.ru