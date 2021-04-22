Яна Чурикова высказалась о конфликте Долиной и Вали Карнавал в шоу «Музыкалити»

Москва, 22 апреля. Телеведущая Яна Чурикова считает, что конфликт джазовой певицы Ларисы Долиной и блогера Вали Карнавал, который разгорелся в шоу «Музыкалити», рассудить сможет только время.

Новый выпуск YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити» после стодневного перерыва прошел со скандалом. Гостями программы стали легендарная Лариса Долина и популярная TIkTok-блогер Валя Карнавал. Джазовую исполнительницу раздражало практически все. Любое высказывание юной оппонентки она воспринимала в штыки.

Сама Карнавал попыталась убедить артистку, что непонимание между звездами разного поколения — нормальное явление. Однако Долину такой ответ не устроил. По ее мнению, вся проблема — в полном отсутствии образования у блогера.

Prt Scr youtube.com / Gazgolder

Яна Чурикова призналась, что не может занять ни одну из сторон конфликта. Она отметила, что на сцене у артиста никто не спрашивает «корочку» о соответствующем образовании, однако никто не отменял самосовершенствования.

«У артиста никто не спрашивает корочку, когда он оказывается на сцене. Дальше начинается самое интересное. Потому что если артист работает над вокалом, над танцами, то в этом случае мы говорим о профессионализме. Образование – это ладно. Ты появись, но задержись на сцене», — объяснила свою позицию Чурикова в интервью порталу Teleprogramma.pro.

По словам телеведущей, рассудить Долину и Карнавал сможет только время. Необходимо подождать лишь год чтобы понять, кто из нынешних кумиров молодежи останется на сцене и не потеряет своей популярности.

Блогер Николай Соболев встал на сторону коллеги Вали Карнавал. Он считает, что учиться у народных артистов не стоит, поскольку, их вкусы давно устарели. Кроме того, Соболев пристыдил Долину за то, что у нее нет педагогического образования, при этом она возглавляет кафедру в одном из столичных вузов.