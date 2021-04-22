Дело о незаконном ввозе дорогих иномарок в РФ через Псков передано в суд

Псков, 22 апреля. Уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей при ввозе транспортных средств через пост Псковской таможни направлено в Печорский районный суд.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год житель Санкт-Петербурга незаконно ввез из Латвии семь дорогих иномарок с поддельными номерами и государственными знаками от российских автомобилей, состоящих на учете ГИБДД. Он предоставил ложные сведения и уклонился от уплаты таможенных платежей в размере 8 млн рублей. Транспортные средства он продал на территории РФ.

В отношении петербуржца возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в особо крупном размере»). Псковская транспортная прокуратура утвердила обвинение и направила материалы дела в суд для рассмотрения по существу.