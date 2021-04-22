«Гадалка» из Флориды обманула американцев на 100 млн долларов

Вашингтон, 22 апреля. Американку обвинили в продаже «колдовских услуг» доверчивым соотечественникам. Аферистка успела нажиться на 100 млн долларов, прежде чем ее объявили в розыск.

Серия мошеннических схем с участием одной и той же женщины произошла во Флориде, где местная жительница якобы оказывала «колдовские услуги», за что получала гонорар. Всего злоумышленница успела «развести» доверчивых соотечественников на 100 млн долларов, сообщает The Fox News.

Согласно информации, полученной от сотрудников правоохранительных органов, аферы предприимчивая американка «проворачивала» в течение двух месяцев. Пострадавшие от действий мошенницы жители штата рассказали полиции, что женщина предлагала свою помощь в решении разных проблем, но на самом деле после сеансов ничего не менялось. Проведя с американцами определенные «духовные» практики, аферистка получала тысячи долларов с каждого клиента.

После очередного случая мошенничества преступнице удалось скрыться и так надежно, что пока подозреваемую не нашли. В связи с этим сотрудники полиции обратились ко всем американцам, кто может каким-либо образом помочь в поимке особо опасной аферистки, немедленно прийти к стражам порядка и поделиться ценной информацией. По данным правоохранителей, всего жертвами обманщицы стали по меньшей мере десять человек.