В Китае оценили решительный ответ РФ на высылку дипломатов из Чехии

Пекин, 22 апреля. Дипломатический скандал между Россией и Чехией бурно обсуждается в Сети и экспертном сообществе. Китайские СМИ также дали оценку ситуации.

Речь идет о взаимной высылке чешских и российских дипломатов. Издание «ПолитРоссия» привело эксклюзивный перевод одного из материалов китайского портала Sohu, авторы которого рассказали о реакции Праги на решительный ответ РФ.

«Прага не ожидала столь решительного ответа и была обескуражена: Россия сразу же объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, в том числе заместителя директора посольства Чехии в России», — пишут авторы об ответе Москвы на высылку Прагой 18-ти российских дипломатов.

Китайские журналисты отметили, что Чехия решилась на выдворение дипломатов только для того, чтобы выслужиться перед Соединенными Штатами и показать приверженность европейской страны антироссийскому курсу.

Ранее в МИД РФ заявили, что власти Чехии опозорились на весь мир из-за своих высказываний о России.