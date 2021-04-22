Суд Волгограда рассмотрит восемь дел участников несогласованной акции

Волгоград, 22 апреля. Центральный районный суд зарегистрировал восемь административных дел, возбужденных в отношении участников протестов сторонников блогера Навального.

Уточняется, что все привлекаемые лица — мужчины в возрасте от 18 до 36 лет, которые проживают на территории Волгограда и Волгоградской области.

Правоохранители составили на участников акции протоколы о нарушении установленного порядка проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Теперь им грозит штраф от 10 до 20 тыс. рублей или до 40 часов обязательных работ.

Роскомнадзор накануне напомнил об ответственности за распространение информации о незаконных акциях в Сети, сообщало РИАМО.